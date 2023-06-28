Рада ухвалила закон про доплати військовим

Верховна Рада ухвалила закон про доплати військовослужбовцям, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9342 у другому читанні та в цілому підтримали 311 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

"Через 2,5 місяця після голосування правки про "30 тисяч" парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.