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11:56 28.06.2023

Литва передасть Україні 10 бронетранспортерів M113 і понад 2,5 млн боєприпасів - Міноборони

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Литва передасть Україні 10 бронетранспортерів M113 і понад 2,5 млн боєприпасів - Міноборони

Запланований пакет військової підтримки Литви для України складатиметься не лише із систем запуску ракет NASAMS, а й з 10 бронетранспортерів М113 та боєприпасів.

"Нова литовська військова допомога Україні також включає ще 10 бронетранспортерів M113, понад 2,5 млн набоїв і тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів. Загальна вартість нашої військової допомоги наразі перевищує EUR500 млн", - повідомляють на сторінці Міноборони Литви у твітері.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що Литва замовила для України до 2023 року 12,5 млн набоїв.

Загальна кількість переданих Литвою бронетранспортерів сягне 72.

Він також зазначив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва закупила для України, становить близько EUR9,8 млн.

 

Теги: #литва #військова_допомога

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