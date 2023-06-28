Події

08:55 28.06.2023

Прокуратура: 493 дитини загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

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Прокуратура: 493 дитини загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Станом на ранок 28 червня 2023 року понад 1526 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 493 дитини загинули і понад 1033 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, зазначає Офіс генпрокурора в телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 471, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

27 червня в результаті обстрілу ворогом м. Краматорська Донецької області загинуло троє дівчаток: 17 років і дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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