Прокуратура: 493 дитини загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Станом на ранок 28 червня 2023 року понад 1526 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 493 дитини загинули і понад 1033 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, зазначає Офіс генпрокурора в телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 471, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

27 червня в результаті обстрілу ворогом м. Краматорська Донецької області загинуло троє дівчаток: 17 років і дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку.