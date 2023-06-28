Серед загиблих у Краматорську внаслідок ракетної атаки троє дітей, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 27 червня росіяни вбили 9 жителів Донбасу: 8 у Краматорську та 1 у Миньківці. Серед загиблих у Краматорську - троє дітей", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, ще 46 осіб в області за добу дістали поранення.

Як повідомлялося, до 8 збільшилася кількість загиблих у Краматорську внаслідок ракетної атаки російських окупантів, 56 поранених, трьох врятовано станом на ранок середи, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.