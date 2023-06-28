ЗС України ліквідували 930 окупантів

Збройні сили України ліквідували 930 окупантів, 13 бронемашин, 6 артсистем і 7 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано, танків - 4036 (+0) од, бойових броньованих машин - 7847 (+13) од, артилерійських систем - 4089 (+6) од, РСЗВ - 627 (+1) од, засобів ППО - 387 (+1) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7), крилаті ракети - 1261 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од, спеціальна техніка - 563 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.