Події

07:13 28.06.2023

Окупанти забирають житло у місцевих жителів Горностаївки

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Окупанти забирають житло у місцевих жителів Горностаївки

Російські окупанти забирають житло у місцевих мешканців Горностаївки (Херсонська обл.), які виїхали з окупованих територій або тих, хто загинув, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих мешканців, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Вкрадене житло маркують табличками "собственность русской федерации", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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