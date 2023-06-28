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07:04 28.06.2023

"Хладопром" оштрафовано на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію на упаковці морозива

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"Хладопром" оштрафовано на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію на упаковці морозива

Господарський суд Києва визнав винним ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" у поширенні неправдивої інформації про склад свого продукту та оштрафував на 1,37 млн грн, відхиливши його позов із проханням скасувати відповідне рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) про порушення підприємством вимог законодавства до маркування продукту.

Як повідомляється на сайті АМКУ в понеділок, під час розгляду справи №470-р від 30 грудня 2022 року АМКУ виявив, що ТОВ "ФМ Хладопром", що виробляє понад 27 видів морозива, зокрема під назвами "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле" тощо, на пакуванні морозива зазначав інформацію щодо наявності в його складі коров'ячого молока.

Регулятор встановив, що у вересні та листопаді 2020 року підприємство не закуповувало коров'яче молоко і, відповідно, не використовувало його під час виготовлення морозива "пломбір", а замінило його сухим знежиреним молоком.

"Питне коров’яче молоко та сухе молоко не є тотожними складниками, адже ці сировини виробляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є неправдивою, в той час як згідно з законодавством, у маркуванні усіх продуктів мають зазначатися лише ті інгредієнти, що дійсно використовувалися під час їх виробництва", - нагадав АМКУ.

Він наголосив, що розміщення на упаковках морозива відомостей про наявність у його складі коров'ячого питного молока, яке не використовувалося підприємством під час виробництва у вересні та листопаді 2020 року, вводить в оману споживачів.

ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" спробувало оскаржити рішення регулятора в суді, проте 22 червня 2023 року Госпсуд Києва відхилив позов і залишив рішення АМКУ чинним, визнавши компанію порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та наклавши на неї 1,37 млн грн штрафу.

 

 

 

Теги: #суд #штраф #морозиво

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