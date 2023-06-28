Події

00:23 28.06.2023

Є рух уперед у всіх напрямках, де йде наступ

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Є рух уперед у всіх напрямках, де йде наступ

Президент України Володимир Зеленський відзначає рух уперед на дільницях фронту, де йде наступ ЗСУ.

"Сьогодні у нас теж є рух уперед у всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Дякуємо воїнам. Сьогодні у нас є важливі результати у відображенні російських штурмів. Я вам дуже вдячний", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Він особливо наголосив на "знаменитій 3-й окремій штурмовій бригаді, міцній 28-й окремій механізованій бригаді, героїчній 54-й окремій механізованій бригаді і крутій 57-й окремій мотопіхотній бригаді".

Теги: #україна #контрнаступ #зеленський #просування

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