Є рух уперед у всіх напрямках, де йде наступ

Президент України Володимир Зеленський відзначає рух уперед на дільницях фронту, де йде наступ ЗСУ.

"Сьогодні у нас теж є рух уперед у всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Дякуємо воїнам. Сьогодні у нас є важливі результати у відображенні російських штурмів. Я вам дуже вдячний", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Він особливо наголосив на "знаменитій 3-й окремій штурмовій бригаді, міцній 28-й окремій механізованій бригаді, героїчній 54-й окремій механізованій бригаді і крутій 57-й окремій мотопіхотній бригаді".