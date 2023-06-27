Події

20:19 27.06.2023

Залужний: Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч

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Залужний: Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ", запевнив у готовності дати відсіч противнику в разі атаки.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ". У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей і застосовує диверсійно-розвідувальні групи", - написав Залужний у телеграм-каналі, оприлюднивши відео з поїздки.

Він зазначив, що українські військові не втрачають пильності, ведуть розвідку і постійно працюють над покращенням своїх оборонних можливостей.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - заявив Залужний.

 

Теги: #фронт #залужний

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