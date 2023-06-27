Чехія передала Україні 24 танки і 76 БМП із січня до травня

З січня до травня Чеська Республіка передала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти і 645 протитанкових керованих ракет (ПТКР), повідомив у вівторок прем'єр-міністр Петр Фіала.

Як повідомляє Radio Prague, протягом перших п'яти місяців Чехія також надала Україні 16 спеціальних транспортних засобів для системи протиповітряної оборони, 57 000 артилерійських снарядів і 144 зенітні установки.

Поставки включали й інше військове спорядження, екіпірування, запчастини, паливо і матеріали для радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За словами прем'єр-міністра, уряд Чехії також скоординував постачання для ЗСУ ще сотень одиниць важкої військової техніки за ліцензіями або у співпраці з іноземними партнерами.

За словами чеської міністерки оборони Яни Чернохової, у бойовому армійському резерві країни ще є обладнання, яке може бути надано Україні.

Міністерка також зазначила, що армія врахує уроки, витягнуті з війни РФ проти України, під час закупівлі та створення оборонної стратегії, яку Міноборони хоче завершити до вересня.