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19:25 27.06.2023

Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні "Саміту миру", хоча він може пройти до кінця року - Єрмак

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Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні "Саміту миру", хоча він може пройти до кінця року - Єрмак

Київ зацікавлений у проведенні "Саміту миру" якнайшвидше, хоча, за песимістичними прогнозами, він може пройти до кінця року.

Про це повідомив журналістам у Києві глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи зустріч радників лідерів понад 10 країн на тему проведення "Саміту миру", яка відбулася в суботу в Копенгагені.

"За песимістичними прогнозами саміт може відбутися наприкінці року, але нас це не влаштовує: кожен день війни - це трагедія. Його потрібно організувати якомога швидше", - сказав Єрмак.

Він визнав, що мотивом перенесення саміту в часі є те, що "всі хочуть, щоб він був результативним".

За його словами, місце проведення саміту ще обговорюється. "У нас кілька пропозицій - Франція, Данія, Італія, Туреччина, Нідерланди. Дві міжнародні платформи. Індія під час проведення там саміту G-20. Ну і Генасамблея ООН", - сказав Єрмак. Загалом на сьогодні до участі в саміті готові 40-50 країн, сказав він.

У зустрічі в Копенгагені, за його словами, не взяв участі представник Китаю. "Сподіваюся, на наступній зустрічі він буде", - сказав Єрмак. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван виступив на зустрічі за допомогою відеозв'язку.

"Усі учасники поділяють принципи формули миру. Усі єдині в бажанні зробити все можливе, щоб припинити війну. Усі знають, що для нас є перемогою. І жодних компромісів щодо територій не буде", - сказав Єрмак.

За його словами, "після саміту буде організовано конференції за окремими її пунктами, зокрема з ядерної безпеки, екоциду, гуманітарних питань та інші".

 

 

Теги: #єрмак #саміт_миру

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