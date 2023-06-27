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18:39 27.06.2023

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

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Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

Наступного тижня в Гаазі розпочне роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін на 5-му Відкритому форумі Slynn Foundation, присвяченому проблемі безкарності Росії.

"Сподіваюся, що це усуне прогалини в механізмах притягнення до відповідальності агресора. Створення спеціального міжнародного трибуналу є найбільш законним рішенням і відповіддю на безкарність Росії", - сказав Костін, слова якого наводить пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок.

Рішення про відкриття ICPA було ухвалено в березні 2023 року на конференції United for Justice у Львові. Тоді генеральні прокурори країн - членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

"Позиція України чітка: маємо покласти край безкарності Росії як держави, так і конкретних осіб, причетних до планування та вчинення злочинів. Це критично важливо для безпеки всього світу", - наголосив Костін.

 

Теги: #гаага #військові_злочини #костін

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