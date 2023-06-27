Події

16:52 27.06.2023

У російському полоні перебуває 126 жінок - Мінреінтеграції

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Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, із них 46 військових, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства. Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.

Теги: #жінки #полон #мінреінтеграції

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