У російському полоні перебуває 126 жінок - Мінреінтеграції

Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, із них 46 військових, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства. Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.