Під час атаки в повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети - Ігнат

Під час ракетної атаки РФ опівдні у вівторок у повітряному просторі України було зафіксовано щонайменше дві крилаті ракети Х-22, повідомляє речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"У повітряному просторі РФ було помічено два літаки і щонайменше дві ракети було зафіксовано під час атаки", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Він уточнив, що окупанти пустили ракети типу Х-22 із літаків Ту-22м3, вибухи пролунали в Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть пізніше.

27 червня 2022 року окупанти завдали удару ракетами Х-22 по торговельно-розважальному центру в м. Кременчуці Полтавської області, де тоді перебувала понад тисяча цивільних осіб. У результаті загинули понад 20 осіб.