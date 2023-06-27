Події

00:38 27.06.2023

Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

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Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок передові позиції у Південному напрямку.

"Подякував і вручив державні нагороди бійцям, які захищають Україну на південних ділянках фронту. Бажаю не втрачати фортеці! Бережіть себе! Ми проїхали сьогодні сотні кілометрів, були в різних точках, спілкувалися з воїнами різних бригад, подякували різним нашим героїчним людям. Різним, але однакових у цілях: це перемога нашої держави, нашого народу", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #україна #візит #напрямок #південний #зеленський

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