Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок передові позиції у Південному напрямку.

"Подякував і вручив державні нагороди бійцям, які захищають Україну на південних ділянках фронту. Бажаю не втрачати фортеці! Бережіть себе! Ми проїхали сьогодні сотні кілометрів, були в різних точках, спілкувалися з воїнами різних бригад, подякували різним нашим героїчним людям. Різним, але однакових у цілях: це перемога нашої держави, нашого народу", - написав він у телеграм-каналі.