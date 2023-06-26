Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини

Станом на 18:00 понеділка окупанти здійснили чотири обстріли прикордонних територій Сумської області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 03:45 до 04:00 зафіксовано 5 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Сорокіно. Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім цього, з 11:45 до 11:50 зафіксовано 8 приходів, орієнтовно із САУ, в районі населеного пункту Кореньок. Також окупанти здійснили обстріли з мінометів: з 12:48 до 12:55 зафіксовано 6 приходів у районі н.п. Ходине, а з 16:30 до 16:35 зафіксовано 12 приходів у районі Середина-Буди.