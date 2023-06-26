Ткаченко про українських артистів: Краще "перевзутися", ніж продовжувати виступати в Росії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відомство не співпрацює і не підтримує артистів, які до повномасштабної війни виступали в Росії, але змінили свою позицію.

"Ми з ними не спілкуємося, ми їх жодним чином не підтримуємо, участі в якихось наших акціях вони не беруть. У будь-якому разі краще "перевзутися", ніж "недовзутися", що сталося з багатьма українськими артистами, які досі перебувають у Росії та виступають на концертах на підтримку війни", - сказав Ткаченко в Києві в понеділок на зустрічі з активістами, які виступають за його відставку з посади міністра, відповідаючи на запитання, як він ставиться до артистів, які змінили свою позицію на користь України після початку повномасштабної війни.

Коментуючи запитання про історію з одиночною акцією протесту дівчини під час концерту співачки Світлани Лободи в Харкові, міністр сказав, що "найімовірніше, я на боці дівчини з плакатом".