Байден: США і західні союзники не мають жодного стосунку до спроби заколоту в РФ

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати та їхні західні союзники "не мають жодного стосунку" до спроби вчинення заколоту в РФ ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, повідомляє CNN.

"У своїх перших публічних коментарях після подій вихідних Байден також сказав, що він доручив команді національної безпеки уважно стежити за розвитком подій у Росії і доповідати йому "година за годиною", а також підготуватися до різних сценаріїв", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, Байден також провів розмови з ключовими союзниками США, щоб "переконатися, що ми всі на одній хвилі".

"Дуже важливо, щоб ми були скоординовані в нашій відповіді та скоординовані в тому, що ми маємо передбачати". (...) Ми повинні були переконатися, що ми не дамо Путіну приводу звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО", - зазначив Байден.

Президент США наголосив, що "ми чітко дали зрозуміти, що ми не були залучені. Ми не маємо до цього жодного стосунку. Це було частиною боротьби всередині російської системи".

Окрім цього, Байден повідомив, що "детально" поговорив із президентом України Володимиром Зеленським і погодився підтримувати з ним контакт.

"Я сказав, що незалежно від того, що сталося в Росії (...) ми, Сполучені Штати, продовжуватимемо підтримувати оборону України, її суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив він.