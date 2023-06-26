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18:33 26.06.2023

Угорщина заблокувала €500 млн військової допомоги ЄС для України - ЗМІ

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Угорщина заблокувала €500 млн військової допомоги ЄС для України - ЗМІ

Уряд Угорщини заблокував виділення €500 млн військової допомоги для України від Європейського фонду миру (ЄФМ) ЄС, повідомляє агентство Reuters.

"У понеділок Угорщина заявила, що не зніме блокування на транш у розмірі 500 мільйонів євро з наявного фонду, доки Київ не виключить угорський банк OTP (OTPB.BU) зі списку компаній, які він вважає "міжнародними спонсорами" війни Росії в Україні", - йдеться на сайті Reuters.

Агентство повідомляє з посиланням на слова міністра закордонних справ Петера Сіярто, "що Будапешт готовий змінити свою думку, якщо Україна відмовиться від чорного списку".

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС ухвалила рішення, яким фінансування Європейського фонду миру (ЄФМ) збільшують на ще 3,5 мільярда євро, з якого також фінансують Збройні сили України.

 

Теги: #єс #угорщина #військова_допомога

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