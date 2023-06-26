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14:18 26.06.2023

Якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, інформація про холерну паличку не відповідає дійсності - "Київводоканал"

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Якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, інформація про холерну паличку не відповідає дійсності - "Київводоканал"

Фейк, що поширився в мережі, про можливий спалах холери в Києві через холерну паличку у воді не відповідає дійсності, повідомляє "Київводоканал".

"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинного ДСанПіНу немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров'ю людини", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі КМДА.

Зазначено, що інформацію про якість води поверхневих джерел водопостачання та питної води в Києві щодня оприлюднюють на офіційному сайті "Київводоканалу" та на сторінці у фейсбуці.

 

Теги: #київводоканал #фейк

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