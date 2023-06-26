На таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед, втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти за добу

На таврійському напрямку вже є звільнені території, і українські воїни продовжують просуватися вперед, втрати ворога вбитими і пораненими сягнули майже чотирьох рот за добу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед. Вже є звільнені території, і наш рух продовжується. За минулу добу ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневі завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становили майже чотири роти. Знищено 15 одиниць військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, чотири ББМ, два БПЛА Supercam, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" та автомобільну техніку. Також було знищено склад боєприпасів противника.

"Триває робота з утилізації росіян", - додав командувач.