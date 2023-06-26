Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранені четверо осіб, зокрема вагітна жінка

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонської області поранені четверо місцевих жителів, зокрема вагітна жінка, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Херсонщина. Ворог продовжує обстріли населених пунктів області. У с. Бургунка внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено щонайменше три житлові будинки, автомобіль, поранено 69-річного чоловіка та 19-річну вагітну жінку", - йдеться в повідомленні міністерства в понеділок.

Також, як інформують у МВС, противник завдав авіаційних ударів по смт Козацьке Каховського району. "Унаслідок вибухів керованих бомб пошкоджена будівля школи, приватні будинки та СТО, поранено 75-річну місцеву жительку", - зазначено в повідомленні.

За інформацією МВС, унаслідок артилерійського обстрілу смт Антонівка поранено 21-річного місцевого жителя.

"Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста. Після влучань снарядів у багатоповерхівки зайнялися квартири. Також у деяких районах перебиті газогони", - зазначено в повідомленні міністерства.