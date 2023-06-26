Події

10:32 26.06.2023

Затримано інформатора російських спецслужб, який збирав дані про охорону Південноукраїнської АЕС

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Затримано інформатора російських спецслужб, який збирав дані про охорону Південноукраїнської АЕС

Правоохоронці затримали жителя Южноукраїнська, який збирав і передавав ворогові інформацію про систему охорони та оборони Південноукраїнської АЕС, йому повідомлено про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, проросійськи налаштований житель м. Южноукраїнська через Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.

Як повідомляється, у червні 2023 року він тричі сфотографував блокпости Сил оборони в місті. Фото разом із координатами пересилав представнику держави-агресора. За виконання розвідзавдань чоловік отримував гроші. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з представником РФ.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури інформатору повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - інформує Офіс генпрокурора.

Теги: #рф #інформатор #південноукраїнська_аес

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