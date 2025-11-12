Інтерфакс-Україна
Події
14:41 12.11.2025

ВАКС: Трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС змінено запобіжні заходи на особисте зобов'язання, кошти застави підуть фонду "Повернись живим"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС із застави на особисте зобов’язання та постановив загальну суму застави, внесеної за них (більше 6,851 млн грн), перерахувати БФ "Повернись живим", повідомила пресслужба ВАКС.

"У вівторок, 11 листопада, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС (до 2022 року Южно-Українська АЕС) із застави на особисте зобов’язання", - йдеться у повідомленні ВАКС у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що загальну суму застави, внесеної за обвинувачених, у сумі 6 851 440 грн, ВАКС постановив перерахувати на рахунок Благодійного фонду "Повернись живим".

Зазначено, що суд зобов’язав обвинувачених прибувати до суду за кожним викликом і повідомляти суд про зміну свого місця проживання. Строк дії покладених обов’язків – до 11 січня 2026 року включно. У разі невиконання покладених обов’язків до обвинувачених може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладене грошове стягнення.

Як повідомлялося, у липні 2021 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розкраданні 12,3 млн грн відокремленого підрозділу "Южно-Українська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом". Тоді підозри було оголошено начальнику управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" і пособнику-фактичному керівнику двох компаній про підозру у розкраданні 12,3 млн грн держпідприємства. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2011-2012 роках начальник управління виробничо-технічної комплектації ЮУАЕС, використовуючи підконтрольні його пособнику підприємства в якості засобів та знарядь вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів грошовими коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час здійснення закупівлі обладнання, а саме систем кондиціонування-холодильних та вентиляційних установок. Як з’ясувалося, обладнання закуплено за завищеними цінами, що завдало державному підприємству збитків на суму 12,3 млн грн.

За даними ЗМІ, про підозру було повідомлено ексначальнику управління ЮУАЕС Дмитру Соколову та підприємцю Дмитру Лисенку. Їх також обвинувачують у іншій схожій справі. У справі також проходила Світлана Костянецька.

