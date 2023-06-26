Події

09:57 26.06.2023

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та Антонівки запалювальними боєприпасами

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Російські окупаційні війська вранці обстріляли Херсон та Антонівку запалювальними боєприпасами - горіли житлові будинки, пошкоджено водогін, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Армія РФ вдарила по Херсонщині забороненими запалювальними боєприпасами. Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в понеділок.

Як інформують в ОВА, пожежі ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Мирні люди не постраждали.

 

Теги: #херсон #обстріли

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