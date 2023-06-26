На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - важкі бої, за тиждень там було близько 250 бойових зіткнень

Російські окупанти намагаються просуватися на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, там тривають важкі бої, протягом тижня було приблизно 250 сутичок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок уранці.

"На сході Сили оборони України протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх. Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулося близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалося", - написала вона в телеграм-каналі.

Загалом, за даними Міноборони, противник за тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів і випустив боєприпасів 315006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилася.

Водночас, зазначила Маляр, наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Наразі війська закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують знищувати ворога.

Щодо обстановки на півдні, то за минулий тиждень суттєвих змін там не відбулося, а Сили оборони продовжували наступати на мелітопольському та бердянському напрямках, повідомила заступниця міністра.

"За тиждень унаслідок поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом із часу початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв.км", - зазначила Маляр.

За її даними, на таврійському напрямку ворог протягом тижня 148 разів атакував наші позиції, було зафіксовано 3861 обстріл.

"Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини", - наголосила заступниця міністра оборони.

Крім того, повідомляють, що підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдань.