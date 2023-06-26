У ніч на 26 червня силами ППО повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" і сім ударних БПЛА типу "Shahed-136/131"

Уночі ворог атакував Україну переважно з Чорного та Азовського морів, силами ППО повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" і 7 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомляється у зведенні Повітряних сил ЗСУ в понеділок уранці.

"Російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та восьми ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" і 7 ударних БПЛА типу "Шахед".

Крім того, йдеться у зведенні, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено в зоні відповідальності повітряного командування "Центр".