Події

07:32 26.06.2023

НАТО доведеться зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе главу ПВК "Вагнер" Пригожина - президент Литви

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НАТО доведеться зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе главу ПВК "Вагнер" Пригожина - президент Литви

НАТО доведеться зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після засідання Ради державної безпеки, під час якого обговорювали спробу військового перевороту в Росії, передає видання The Guardian.

"Якщо Пригожин або частина групи Вагнера опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме тільки те, що нам потрібно ще більше зміцнити безпеку наших східних кордонів", - заявив Науседа, під час виступу перед журналістами.

"Я говорю... не тільки про Литву, але, без сумніву, про все НАТО", - уточнив він.

Як повідомлялося, саміт НАТО у Вільнюсі заплановано на 11-12 липня цього року.

 

 

 

Теги: #нато #литва #пригожин

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