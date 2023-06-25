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23:30 25.06.2023

Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

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Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

 Президент України Володимир Зеленський розповів партнерам під час телефонних переговорів у неділю про інформацію щодо мінування Запорізької АЕС.
"Довів партнерам інформацію, яка є у нас, у нашої розвідки про російський сценарій із мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено", - сказав він у відеозверненні в неділю.
"Маємо й мусимо зробити - всі разом у світі - цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів", - наголосив він.
За словами Зеленського, вони також обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії, бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати".
У неділю Зеленський провів переговори з президентами США і Польщі, а також із прем'єр-міністром Канади.
Зеленський також відзначив "дуже важливу зустріч, яка відбулася сьогодні в Копенгагені. Формат політичних радників. Команда офісу - Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Ігор Жовква - зустрілися з політичними радниками лідерів Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу".
"Наближаємо реалізацію формули миру і для цього залучаємо найширше коло партнерів", - сказав він.

Теги: #попередження #загроза #партнери #запорізька_аес #зеленський

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