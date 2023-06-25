Події

23:06 25.06.2023

Зеленський обговорив із президентом Польщі Дудою останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій

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Зеленський обговорив із президентом Польщі Дудою останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив останні події в Росії і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на ситуацію з безпекою в регіоні, повідомляється у Телеграм-каналі глави держави.
Крім того, під час розмови Зеленський "розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС".
"Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та інших міжнародних заходів", - зазначив президент України.
 

Теги: #розмова #україна_польща #дуда #зеленський

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