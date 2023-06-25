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21:54 25.06.2023

Росія намагалася використати "операцію з полоненими" в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань

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Росія намагалася використати "операцію з полоненими" в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Росія намагалася використати "операцію з полоненими" в Угорщині для вирішення відразу кількох завдань, повідомив представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є кілька завдань", - зазначив він.

Серед таких завдань противника Юсов назвав "відбілювання репутації, так званої РПЦ, а також створення конфліктної лінії між Україною і, в даній ситуації, з Угорщиною".

Крім того, за словами представника ГУР, росіяни намагалися використати "операцію з полоненими" в Угорщині для "підвішування питання міжнародного права" і працювали з ігнорування суверенітету України.

"Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату", - додав Юсов.

Теги: #угорщина #військовополонені #гур

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