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19:42 25.06.2023

Наєв про можливість нападу "Вагнера" на Україну з боку Білорусі: Ситуація залишається стабільною і контрольованою

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Наєв про можливість нападу "Вагнера" на Україну з боку Білорусі: Ситуація залишається стабільною і контрольованою

Ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною і контрольованою, нарощування сил противника не спостерігається, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи повідомлення про можливу участь ПВК "Вагнер" у нападі на Україну з боку Білорусі.

"Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють усі служби від розвідки до інженерних військ. Поки що не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом у режимі 24/7", - наголосив Наєв, повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗС України в телеграм-каналі.

Він також зазначив, що якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, то це буде "ніщо інше, як самогубство".

"Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний кордон зі зброєю в руках", - упевнений Наєв.

 

 

 

Теги: #наступ #білорусь #вагнер

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