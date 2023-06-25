ЗС України ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем, 41 крилату ракету і 12 БПЛА противника

Збройні сили України ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 12 артсистем, 41 крилату ракету і 12 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано, танків - 4030 (+6) од, бойових броньованих машин - 7806 (+2) од, артилерійських систем - 4034 (+19) од, РСЗВ - 624 (+5) од, засоби ППО - 385 (+2) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3472 (+12), крилаті ракети - 1259 (+41), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6735 (+4) од, спеціальна техніка - 552 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.