В Івано-Франківській області рятувальники евакуювали з місць підтоплення в результаті негоди літню жінку, дитину та собаку

На Рогатинщині (Івано-Франківська обл.) рятувальники евакуювали з місць підтоплення внаслідок негоди літню жінку, дитину і собаку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"24 червня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильних опадів у селі Яглуш Рогатинської ТГ Івано-Франківського району вийшов із берегів місцевий потічок та підтопив 5 житлових будинків і 8 господарських будівель", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події рятувальники евакуювали з підтопленого будинку літню жінку, дитину та собаку.

Загалом, до ліквідації наслідків негоди було залучено 7 рятувальників, дві одиниці техніки та човен.