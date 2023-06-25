Події

07:09 25.06.2023

В Івано-Франківській області рятувальники евакуювали з місць підтоплення в результаті негоди літню жінку, дитину та собаку

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В Івано-Франківській області рятувальники евакуювали з місць підтоплення в результаті негоди літню жінку, дитину та собаку

На Рогатинщині (Івано-Франківська обл.) рятувальники евакуювали з місць підтоплення внаслідок негоди літню жінку, дитину і собаку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"24 червня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильних опадів у селі Яглуш Рогатинської ТГ Івано-Франківського району вийшов із берегів місцевий потічок та підтопив 5 житлових будинків і 8 господарських будівель", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події рятувальники евакуювали з підтопленого будинку літню жінку, дитину та собаку.

Загалом, до ліквідації наслідків негоди було залучено 7 рятувальників, дві одиниці техніки та човен.

 

 

 

Теги: #негода #івано_франківськ

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