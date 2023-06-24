Україна зосереджена на контрнаступі на своїй території за незмінної підтримки союзників - Кулеба про ситуацію в РФ

Україна зосереджена на контрнаступі на своїй території за незмінної підтримки союзників, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна, як і раніше, зосереджена на досягненні цілей свого контрнаступу на території України за незмінної підтримки наших американських союзників", - написав Кулеба в мікроблозі Твіттер за підсумками розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у суботу.

За його словами, вони обмінялися оцінками подій, що розгортаються в Росії.

"Ми дуже уважно за ними спостерігаємо", - наголосив Кулеба.