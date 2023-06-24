Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Сили оборони України провели успішний наступ на кількох напрямках поблизу Бахмута Донецької області в суботу, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Східне угруповання військ сьогодні почало наступ на кількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед", - написала Маляр у телеграмі.

За її словами, на куп'янському, лиманському та мар'їнському напрямках окупанти в суботу намагалися наступати, але просунутися їм не вдалося. "На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли", - повідомила заступниця міністра.

"Південь. На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння і техніки", - розповіла Маляр.