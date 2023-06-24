До Білорусі прилетіли 5 російських літаків Іл-76

На аеродром "Мачулищі" в Білорусі прилетіли з Росії п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 ПКС РФ, повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

"До Білорусі з РФ прилетіли 5 одиниць Іл-76 ПКС РФ. За інформацією "Беларускі Гаюн", наразі на аеродром "Мачулищі" заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ПКС РФ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що хронологія приземлення така:

17:50 - 1-й Іл-76 ПКС РФ приземлився в Мачулищах.

18:05 - 2-й.

18:15 - 3-й.

18:25 - 4-й.

18:40 - 5-й.

"За нашими даними, ці літаки прибувають до Білорусі порожніми. Якщо ви спостерігаєте будь-яку активність у радіусі 50 км від аеродрому Мачулищі - пишіть в @HajunBYbot", - підсумували в моніторинговій групі.