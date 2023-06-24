Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

Російські окупанти влаштували масове пограбування будинків у дачному кооперативі між селами Лугівка і Фабричне біля м. Токмак Запорізької області, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в суботу.

"Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих мешканців", - ідеться у зведенні.