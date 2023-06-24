Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагають рятувальникам ліквідувати наслідки падіння уламків російської ракети в столиці.

"Під час нічної російської атаки уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва... Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста оперативно виїхав на місце ліквідації наслідків... волонтери допомагають рятувальникам", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці в суботу.

Волонтери ТЧХУ також розгорнули намет, де надавали першу медичну допомогу пораненим і надають психологічну допомогу тим, хто постраждав. У наметі також можна зарядити телефони.

Наразі на місці трагедії працюють волонтери Печерської районної організації Українського Червоного Хреста Києва.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, унаслідок влучання уламків збитої ракети в Солом'янському районі Києва в житловий будинок загинуло 3 особи, постраждало 11, чотирьох із яких госпіталізовано, 7 надано медичну допомогу.