Події

14:43 24.06.2023

У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

1 хв читати

У Києві ліквідовано пожежу, що виникла в одному з торговельних центрів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 09:21 в Оболонському районі на пр. Степана Бандери, 11-А, сталося загоряння двох складських приміщень торговельного центру на загальній площі 300 кв. м. О 10:58 пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у суботу.

Як уточнює ДСНС, на місці пожежі працювали 55 рятувальників і 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

 

Теги: #київ #пожежа #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

11:23 24.06.2023
Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

08:55 24.06.2023
Кількість загиблих у Солом'янському районі в результаті нічної атаки зросла до трьох

Кількість загиблих у Солом'янському районі в результаті нічної атаки зросла до трьох

07:47 24.06.2023
Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

04:10 24.06.2023
Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

21:06 23.06.2023
Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

21:02 23.06.2023
Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

13:47 23.06.2023
Інвестор сплатив до держбюджету 373 млн грн за будівлі готелю "Ермітаж" у центрі Києва - ФДМ

Інвестор сплатив до держбюджету 373 млн грн за будівлі готелю "Ермітаж" у центрі Києва - ФДМ

10:24 23.06.2023
Від початку доби рівень води в Херсонській області знизився на 2 см, підтоплено три населені пункти на правому березі Дніпра - ДСНС

Від початку доби рівень води в Херсонській області знизився на 2 см, підтоплено три населені пункти на правому березі Дніпра - ДСНС

16:03 22.06.2023
П'ятьом родинам із постраждалого від вибуху будинку в Дніпровському районі буде надано тимчасове житло, інші не подавали заявок - КМДА

П'ятьом родинам із постраждалого від вибуху будинку в Дніпровському районі буде надано тимчасове житло, інші не подавали заявок - КМДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Москва готується до облоги - введено режим контртерористичної операції

Слабкість Росії очевидна - Зеленський

Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

Путін назвав главу ПВК "Вагнер" Пригожина зрадником, ЗС РФ отримали наказ нейтралізувати організаторів заколоту

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

ОСТАННЄ

Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз у зв'язку з поточними подіями - МЗС

Синоптики повідомили про небезпечні метеоявища в Києві та області до кінця цієї доби

Чистий відплив з України цього тижня знизився до 36 тис. осіб - Держприкордонслужба

ГУР: Москва готується до облоги - введено режим контртерористичної операції

Кількість поранених через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 11 осіб, серед них - троє дітей

Слабкість Росії очевидна - Зеленський

Після підриву РФ Каховської ГЕС кількість звернень до служби розшуку ОКУ від жителів окупованої частини Херсонщини збільшилася

Британська розвідка: вагнерівці майже напевно прагнуть дістатися до Москви

СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні

Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА