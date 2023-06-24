У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

У Києві ліквідовано пожежу, що виникла в одному з торговельних центрів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 09:21 в Оболонському районі на пр. Степана Бандери, 11-А, сталося загоряння двох складських приміщень торговельного центру на загальній площі 300 кв. м. О 10:58 пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у суботу.

Як уточнює ДСНС, на місці пожежі працювали 55 рятувальників і 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.