ГУР: Москва готується до облоги - введено режим контртерористичної операції

ГУР Міноборони України інформує, що "після демаршу пригожина і початку руху пвк "вагнер" у бік столиці країни-окупанта, у низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО)".

У зв'язку з цим силовики отримали дозвіл на: прослуховування будь-яких розмов і перевірку листування; проведення затримань і обшуків без додаткових узгоджень; силовий доступ до приватних та службових приміщень; використання автомобільного транспорту громадян і організацій; вимкнення всіх видів зв'язку; "видалення фізичних осіб із ділянок місцевості та об'єктів", повідомляє ГУР у суботу.

"Наразі москву практично ізольовано силами поліцейських і військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїзді з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів і розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту. Призупинено вантажні та поштові перевезення. ... Практично зупинено рух цивільного і службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "дон" (москва – вороніж – ростов-на-дону – краснодар – новоросійськ). Усі смуги звільнені для руху військової та вантажної техніки. На всіх з'їздах із траси виставлено озброєні блокпости", - йдеться в повідомленні.

"До москви стягують усю військову техніку, яка досі залишалася в резерві та прикордонних регіонах", - зазначає ГУР Міоборони України.