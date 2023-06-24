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13:34 24.06.2023

Слабкість Росії очевидна - Зеленський

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Слабкість Росії очевидна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує на слабкості Росії і вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська в Україні, "тим більше хаосу, болю і проблем для себе потім отримає".

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно", - написав він у суботу в телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що " Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу".

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - написав також він.

"Зберігаємо нашу фортецю, єдність і силу. Усі наші командувачі, усі наші воїни знають, що робити. Слава Україні! ", - заявив Зеленський.

 

Теги: #рф #зеленський

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