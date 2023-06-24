Події

12:54 24.06.2023

СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні

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СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні

Служба безпеки нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще 11 проросійських інтернет-агітаторів у кількох областях України, повідомляє спецслужба.

"У Києві: контррозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який закликав до "союзу з росією». Для масового поширення такої «ідеї» він створив та особисто адміністрував декілька груп у Фейсбук, Телеграм і Вайбер", - повідомляють у телеграм-каналі СБУ в суботу.

У Миколаєві: повідомлено про підозру клірику місцевого храму УПЦ (МП). За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських окупантів у війні проти України.

На Дніпропетровщині: заблоковано підривну діяльність ще двох ворожих агітаторів. Одним із них виявився співробітник одного з об’єктів критичної інфраструктури Дніпра, іншим – працівник авіапідприємства з Кривого Рогу. Зловмисники в різних соцмережах вихваляли вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників.

У Кіровоградській області: знешкоджено мережу інтернет-пропагандистів рф, до якої входило 5 мешканців регіону. Для поширення деструктивного контенту створили власну платформу в "Однокласниках". "Там зловмисники називали російську збройну агресію проти України "боротьбою з фашизмом" та агітували місцевих жителів вступати до лав окупаційних угруповань країни-агресора", - інформує СБУ.

У Вінниці: викрито двох місцевих жителів, які в забороненій соцмережі "Одноклассники" героїзували "подвиги" терористів і пропонували встановлювати пам'ятники Кадирову.

Як повідомляється, за всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

 

Теги: #сбу #інтернет #агітація

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