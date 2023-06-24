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11:51 24.06.2023

Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

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Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

Російські окупанти за минулу добу 44 рази обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, внаслідок обстрілу троє людей загинули, шестеро - поранені, повідомила Херсонська міська рада.

"Вчора було 44 рази обстріляно Херсонську міську територіальну громаду, ворог використав для цього 228 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Зеленівці, Інженерному, Молодіжному. Також вночі було атаковано Антонівку", - повідомляється в телеграм-каналі міськради в суботу вранці.

"Внаслідок ворожих обстрілів 3 людини загинуло, а 6 людей зазнали поранень", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #херсон #обстріли

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