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11:44 24.06.2023

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

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Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

Минулої ночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗС ЗСУ) знищили 41 крилату ракету і два ударні дрони, повідомляють ЗС ЗСУ.

"Уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування з бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" і ударними дронами "Shahed-136/131", - ідеться в повідомленні ЗС ЗСУ в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, літаки стратегічної авіації в кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев'ятьма ракетами Х-22 з північного, південного і східного напрямків.

"З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування "Калібр". З півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні ЗС ЗСУ.

Як інформує пресслужба ЗС ЗСУ, "за результатами бойової роботи силами і засобами протиповітряної оборони збито всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" і два ударні дрони "Shahed-136/131"".

Повідомляється, що до "відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" і "Схід" Повітряних Сил Збройних Сил України".

"Ракети Х-22 російські терористи спрямували в напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації", - наголошується в повідомленні ЗС ЗСУ.

 

Теги: #повітряні_сили #пс_зсу

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