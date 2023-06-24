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11:23 24.06.2023

СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

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СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

Служба безпеки України затримала в Дніпрі Олександра Федосеєва, близького до підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, якому нещодавно оголосили підозру за вивезення титану з України, повідомляє спецслужба.

"Служба безпеки затримала у Дніпрі росіянина Олександра Федосеєва, який є «правою рукою» підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова. За матеріалами СБУ, ці особи організували схему прихованого вивезення з України до рф титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52", - йдеться в повідомленні СБУ на сайті в суботу.

Як повідомляється, офіційна посада затриманого - радник гендиректора металургійної корпорації "ВСМПО-АВІСМА", яка належить російському мільярдеру. Саме через неї Шелков налагодив постачання до РФ корисних копалин із родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині. За його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за цим нелегальним бізнесом.

За наявними у СБУ даними, організатори "схеми" переправили до Росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже $2 млн.

Співробітники СБУ задокументували оборудку і проводили комплексні заходи для притягнення її організаторів до відповідальності. Як інформує СБУ, Федосеєв переховувався від правосуддя, але в результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцеперебування і затримала. Під час обшуку в нього виявлено російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.

Як повідомлялося, раніше слідчі СБУ повідомили Шелкову та Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі суд обрав Федосеєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Розслідування проводили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #арешт #росіянин

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