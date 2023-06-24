Події

11:23 24.06.2023

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

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Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок влучання осколків збитої ракети у 24-поверховий будинок зросла до 9, пошуково-рятувальні роботи тривають - під завалами можуть бути люди, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Соломʼянці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив Кличко, усіх жителів будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали.

"У дворі багато пошкоджених автомобілів. Периметр двору перекритий. Усі служби працюють на місці", - підсумував мер.

 

Теги: #кличко #київ #жертви #обстріл

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