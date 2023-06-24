Збройний виступ ПВК "Вагнер" на військове керівництво в Ростові-на-Дону "матиме значний вплив на військові дії Росії в Україні"

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, схоже, почав збройний заколот 23 червня, щоб викликати зміну керівництва в Міністерстві оборони Росії (МО), що навряд чи увінчається успіхом, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Як наголошується в огляді ISW у суботу, повідомлення в офіційних російських ЗМІ, зокрема ТАСС, після заяв Пригожина свідчать про те, що "російські сили внутрішньої безпеки активізуються у відповідь на заяви Пригожина та можливі кроки Вагнера, насамперед у Москві та Ростові, і Кремль, схоже, виступає проти дій Пригожина".

Як зазначають аналітики Інституту, "Пригожин створив інформаційні умови для цих зусиль, обвинувативши Міноборони Росії і неназваних олігархів в обмані Путіна і російської громадськості з метою почати вторгнення Росії в Україну 2022 року".

"Пригожин, найімовірніше, має намір справді підняти збройний заколот проти Міноборони Росії, а не очікувати, що підтримка Кремля призведе до зміни керівництва Міноборони або тільки до риторичної ескалації", - роблять висновок фахівці ISW.

"Таким чином, - ідеться в огляді Інституту вивчення війни, - найімовірніше, що Пригожин налаштований на виступ "Вагнера" проти керівництва МО і насильницького усунення його від влади, скоріше проти командування Південного військового округу в Ростові-на-Дону, але, можливо, і проти Москви".

Як зазначається в огляді, очевидний початок збройного повстання Пригожиним є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над своїми збройними силами, і він, імовірно, розглядає повстання як екзистенціальну спробу виживання. Імовірним наміром Пригожина було заручитися підтримкою високопоставлених російських офіцерів і військовослужбовців, але він навряд чи заручиться достатньою військовою підтримкою, з огляду на те, що пов'язаний із "Вагнером" генерал армії Сергій Суровікін засудив заклик Пригожина до збройного повстання. Навіть якщо група "Вагнера" може реально загрожувати МО, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.

Як наголошується в огляді, збройний напад "Вагнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону "матиме значний вплив на військові дії Росії в Україні". У Ростові-на-Дону розташований як штаб Південного військового округу, чия 58-та загальновійськова армія наразі веде вирішальні оборонні дії проти українських контрнаступів на півдні України, так і командний пункт Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні загалом.

Таким чином, "Ростов-на-Дону є найважливішим командно-диспетчерським пунктом для російської армії, і будь-які загрози присутності МО, імовірно, матимуть наслідки для деяких важливих аспектів військових дій", - вважають в ISW.