Події

04:10 24.06.2023

Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

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Мер Києва повідомив про вибухи у Солом'янському районі столиці під час ракетної атаки військ РФ у ніч проти суботи.

"Вибухи у Солом'янському районі столиці. Усі служби прямують на місце", - написав Кличко у Телеграмі.

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації поінформував громадян про роботу ПВО та закликав перебувати в укриттях.

Попередньо, за словами Кличка, у Солом'янському районі уламки ракети потрапили на автостоянку, зафіксовано задимлення на верхніх поверхах житлового будинку біля неї, спецслужби працюють на місці.

Мер підтвердив падіння уламків у верхні поверхи 24-поверхового будинку. Внаслідок атаки двоє постраждалих, жінці надали допомогу на місці, другу людину госпіталізували.

Як повідомив Кличко, на верхніх поверхах є задимлення, але пожежі в будинку немає. Трохи пізніше мер спростував цю інформацію та повідомив про пожежу на 16-му поверсі.

"У Солом'янському районі, у багатоповерхівці, попередньо виникла пожежа на 16-му поверсі. На 17-му є пошкодження. Екстрені служби прямують на місце". КМВА уточнює, що 18 поверх також постраждав унаслідок атаки.

 

 

Теги: #україна #київ #вибухи #соломянський

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