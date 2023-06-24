Події

01:42 24.06.2023

ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

1 хв читати

-Федеральна служба безпеки Росії закликає найманців приватної приватної компанії Євгенія Пригожина "Вагнер" не виконувати його накази і відмовитися від будь-яких силових дій, передає російська служба ВВС.

"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання", - цитує ВВС заяву, опубліковану центром громадських зв'язків ФСБ.

При цьому у виданні уточнюють, що наразі немає жодних свідчень того, що Пригожин справді кудись веде своїх найманців.

Заступник начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова генерал Сергій Суровікін, який вважався близьким до Пригожина та "Вагнера", записав відеозвернення до найманців з проханням зупинитися, мотивуючи свій заклик тим, "що противник тільки й чекає, коли у нас загостриться внутрішньополітична ситуація".

Вказується, що Суровікін просить скласти зброю та повернутися до місць дислокації, а проблеми вирішувати мирним шляхом та під керівництвом Путіна.

На даний момент невідомо, чи є у нього інформація про рух вагнерівських колон.

"Деякі блогери поширюють чутки, що бійці ПВК їдуть у бік Новочеркаська, але це неперевірена та непідтверджена інформація", - сказано у повідомленні.

Слідом за Суровікіним пішов відеозвернення вагнерівцям від першого заступника голови ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який закликав ПВК одуматися.

 

Теги: #росія #фсб #вагнер #протистояння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 24.06.2023
У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

19:18 22.06.2023
ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

19:14 22.06.2023
ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

ПАРЄ закликала держави з активами РФ створити міжнародний механізм компенсації для компенсації Україні шкоди, завданої агресією РФ, - резолюція

07:27 22.06.2023
У Молдові мають намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства РФ у Кишиневі

У Молдові мають намір домогтися скорочення кількості дипломатів і співробітників посольства РФ у Кишиневі

09:45 15.06.2023
У британській розвідці очікують кульмінації конфлікту між ватажком ПВК "Вагнер" і російською владою до кінця місяця

У британській розвідці очікують кульмінації конфлікту між ватажком ПВК "Вагнер" і російською владою до кінця місяця

23:55 14.06.2023
Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

21:44 11.06.2023
Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

Зеленський про запровадження нових санкцій РНБО: Ми зробимо все, щоб кожен зі списку помічників російської диктатури відповідав за скоєне проти людей і свободи

08:02 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

00:18 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

20:09 06.06.2023
Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти запустили крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України

У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

ПС ЗСУ попереджають про зліт шести бомбардувальників, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

ОСТАННЄ

Окупанти запустили крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України

Два ракетоносії "Калібрів" із залпом до восьми ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

У Львівській області повністю знеструмлено 158 населених пунктів, 111 – частково – Козицький

ПС ЗСУ попереджають про зліт шести бомбардувальників, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу

Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Данілов: Територій, де укриття перебувають у незадовільному стані, - більше десяти

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА