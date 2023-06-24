ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

-Федеральна служба безпеки Росії закликає найманців приватної приватної компанії Євгенія Пригожина "Вагнер" не виконувати його накази і відмовитися від будь-яких силових дій, передає російська служба ВВС.

"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання", - цитує ВВС заяву, опубліковану центром громадських зв'язків ФСБ.

При цьому у виданні уточнюють, що наразі немає жодних свідчень того, що Пригожин справді кудись веде своїх найманців.

Заступник начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова генерал Сергій Суровікін, який вважався близьким до Пригожина та "Вагнера", записав відеозвернення до найманців з проханням зупинитися, мотивуючи свій заклик тим, "що противник тільки й чекає, коли у нас загостриться внутрішньополітична ситуація".

Вказується, що Суровікін просить скласти зброю та повернутися до місць дислокації, а проблеми вирішувати мирним шляхом та під керівництвом Путіна.

На даний момент невідомо, чи є у нього інформація про рух вагнерівських колон.

"Деякі блогери поширюють чутки, що бійці ПВК їдуть у бік Новочеркаська, але це неперевірена та непідтверджена інформація", - сказано у повідомленні.

Слідом за Суровікіним пішов відеозвернення вагнерівцям від першого заступника голови ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який закликав ПВК одуматися.